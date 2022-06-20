Луганск, , 11:00 — REGNUM Подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили 38 украинских силовиков и шесть бронетранспортёров за минувшие сутки. Об этом ведомство сообщает 20 июня в телеграм-канале.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«38 человек личного состава, шесть бронетранспортёров, четыре единицы автомобильной техники», — говорится в сообщении о потерях ВСУ.

Днём ранее в оборонном ведомстве ЛНР сообщали об уничтожении за сутки 32 украинских военных и пяти бронетранспортёров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале операции по освобождению Малой Камышевахи — пригорода Золотого в ЛНР.

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