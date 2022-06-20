Новосибирск, 20 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 20 июня, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 639 пациентов, в том числе четыре ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 50 новых носителей коронавируса. За это же время 54 человека выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 56 человек, на ИВЛ — десять новосибирцев.

Всего в регионе выявлено 259 634 случая заражения коронавирусом, 253 141 пациент выписан, умер 5681 человек.