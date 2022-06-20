Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Выборгском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрят дело мужчины, который совершил убийство женщины в популярном у горожан лесопарке Сосновка 17 лет назад. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

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Надзорный орган утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины в возрасте 36 лет. Ему выдвинули обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). За это преступление может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«По версии следствия, ночью 25 апреля 2005 года обвиняемый, находясь в парке Сосновка в Выборгском районе г. Санкт-Петербурга, из хулиганских побуждений, без видимого повода, набросился на потерпевшую со спины, оттащил её с тропинки в глубь парка, где задушил», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточнить обстоятельства дела удалось лишь в 2021 году. Это стало возможным после явки с повинной обвиняемого, когда он дал показания, находясь в тюрьме за аналогичное преступление.

Напомним, что в Петербурге расследовали дело 2020 года об убийстве мужчины в парке Сосновка с последующим актом каннибализма. О деталях деяния рассказал задержанный преступник.

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