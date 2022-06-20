Уфа, , 11:01 — REGNUM В Уфе начали разрабатывать проект, который может значительно улучшить транспортное сообщение в городе. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Строительство моста Kerch-most.ru

Сообщается, что на полях Петербургского международного экономического форума правительство региона подписало меморандум со строительной компанией, что дало старт инфраструктурному проекту Уфы — возведение двух мостовых переходов, которые соединят территории Забелья с центром города, значительно повысив их транспортную доступность.

Согласно планам, мост из Советского района будет наведен через реку Белая от улицы Рижской с дальнейшим примыканием к Миловскому шоссе. Для этого нужно будет построить второй переход через реку Дёма.

«Это очень серьезный инфраструктурный проект, который будет способствовать развитию городских территорий, и значительно улучшит транспортную ситуацию в Уфе. Для нашего города, расположенного на слиянии сразу нескольких рек, это очень важно», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Булушева.

Министр пояснил, что для реализации данного проекта необходимо разработать проектно-сметную документацию, чтобы привлечь федеральное финансирование. Согласно заключенному меморандуму, финансовое обеспечение его разработки берет на себя строительная компания.

Отмечается, что начать строительство планируется в 2024 году, завершить строительство специалисты намерены к 2027 году.