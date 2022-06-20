Вашингтон, 20 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Южнокорейская группа BTS в очередной раз возглавила чарт альбомов Billboard 200. Об этом сообщает KBS со ссылкой на одноимённый американский еженедельник.

(сс) Republic of Korea BTS на сцене

Согласно данным, новый альбом группы «Proof» занял первую строчку рейтинга с показателем 314 тыс. проданных за неделю копий.

С июня 2018 года по февраль 2020 года музыкальный чарт Billboard 200 возглавили пять альбомов южнокорейской группы. Среди них «Love Yourself: Tear», «Love Yourself: Answer», «Map of the Soul: Persona», «Map of the Soul: 7» и «Be».

Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.

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