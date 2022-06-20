Донецк, 20 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Три украинских установки «Град» и до роты личного состава ВСУ уничтожили за минувшие сутки силы ДНР и российские войска. Об этом сообщает 20 июня в телеграм-канале Народная милиция Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По данным ведомства, «три установки РСЗО БМ-21 «Град», четыре грузовых автомобиля и до роты личного состава» потеряли ВСУ в ходе российской спецоперации по освобождению Донбасса.

Кроме того, военнослужащие ДНР и России совместными усилиями подавили три огневых точки противника в районе населённых пунктов Авдеевка и Невельское.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 июня Народная милиция ДНР сообщала об уничтожении за минувшие сутки более 30 украинских военных, трёх установок «Град», двух бронированных автомобилей и одного беспилотника.

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