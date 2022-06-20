Москва, 20 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Большинство жителей России доверяет врачам. Средний балл доверия врачам в 2022 году составил 3,28 из 5 возможных, до пандемии коронавируса в 2020 году — 3,8 балла. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Пресс-служба комздрава СПб Врачи

Чаще высокий уровень доверия медикам выражают молодые люди 18-24 лет (3,75 балла), граждане с высокими доходами (3,63 балла), работники бюджетной сферы (3,51), жители городов-миллионников (3,43 балла).

Престижность профессии врача в обществе жители России оценивают на 3,19 балла. Чем меньше размер населенного пункта, тем выше оценки положения врачей в обществе В сёлах статус профессии врача оценивается на 3,37 балла, а в городах-миллионниках и в Москве — на 3,17-3,19 балла.

Опрос по телефону проведён 12 июня 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России растёт уровень доверия к качеству работы системы здравоохранения.

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