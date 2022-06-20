Донецк, 20 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 10:25 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Пески. По Куйбышевскому району выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА, украинские войска с утра несколько раз атаковали Донецк, в городе приостановлена работа общественного транспорта.