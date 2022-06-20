Архыз, Карачаево-Черкесия, 20 июня, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями. В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, пострадали еще пятеро, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Tysto Авария

Автоавария произошла вечером 18 июня при подъезде к курорту «Архыз». Предварительно установлено, что в результате того, что водитель автомашины «Лада Гранта» не справился с управлением, его машина выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Datsun.

«В результате удара получили тяжелые травмы и погибли на месте происшествия две женщины — пассажиры «Гранты». Пять человек, включая обоих водителей, госпитализированы», — сообщили в полиции подробности ДТП.

Отмечается, что данный участок дороги не является очагом аварийности, поэтому по данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.