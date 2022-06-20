Владикавказ, 20 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Северной Осетии организована проверка прокуратуры по факту пожара, произошедшего 19 июня в развлекательном центре «Алые паруса». Сотрудники надзорного ведомства установят причины пожара и при наличии оснований примут меры к возбуждению уголовного дела, сообщили 20 июня в пресс-службе прокуратуры.

skeeze Пожар

«На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Затеречного района г. Владикавказа Джамал Хинчагов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в центре «Алые паруса» произошел около 21:45 19 июня. Горела кровля здания на площади около 600 кв. м. Пожару присвоили второй ранг сложности, на его тушение привлекались 100 огнеборцев и 26 единиц техники. Всех людей из здания эвакуировали, пострадавших, по предварительным данным, нет. К 22:38 открытое горение было ликвидировано.

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