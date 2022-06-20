Красноярск, , 10:44 — REGNUM В Ленинский районный суд Красноярска направлено уголовное дело о совершении мошеннических действий в отношении 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в прокуратуре Красноярского края.

Билеты «Банка приколов» 40.мвд.рф

По версии обвинения, днём 27 января 2022 года 30-летняя жительница Красноярска под видом почтальона проникла в квартиру к ветерану и убедила его в необходимости замены денег на купюры нового образца. Мужчина передал ей более 500 тысяч рублей, которые красноярка заменила на билеты «Банка приколов». После этого злоумышленница скрылась с места преступления. Заметив обман, ветеран обратился в полицию.

Женщину задержали в феврале текущего года в Новосибирске. Её доставили в Красноярск и отправили под домашний арест. Деньги вернули потерпевшему в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске группа местных жительниц осуждена за мошенничество в крупном размере.

Читайте также: В Челябинске осудили мошенниц, использующих материнский капитал