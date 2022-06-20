Молдавия, , 10:44 — REGNUM Молдавская ассоциация «Сила фермеров» проведёт протестную акцию в Кишинёве 21 июня. Об том говорится в обращении, обнародованном 20 июня организацией.

Семья Оки Цитата из к/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США

«Совет ассоциации в течение двух месяцев предпринимал усилия для переговоров с компетентными органами по улучшению условий труда мелких и средних фермеров. Наш диалог не привёл к ощутимому результату», — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили что поддержка властей аграрному сектору в трудный период ограничилась компенсацией в размере 2% от затрат на дизельное топливо. Многие фермеры назвали это «издевательством» и отказываются подавать заявки.

Стоит отметить, что за последние полгода стоимость топлива в Молдавии выросла примерно на 40%. С января цены обновляют почти каждый день.

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