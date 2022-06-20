Люксембург, 20 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут это делать совершенно свободно, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», — сказал он по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Россия якобы «несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном».