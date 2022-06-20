Донецк, 20 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Украинские войска продолжили обстрелы Киевского района Донецка. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 9:35 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Невельское. По Киевскому району Донецка выпустили девять снарядов калибра 122 мм.

В 9:40 удар нанесён уже из Камышевахи, выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.