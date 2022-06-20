Кемерово, , 10:44 — REGNUM В Кузбассе с начала текущего года при контроле багажа и ручной клади пассажиров аэропорта Кемерова имени Алексея Леонова выявлено 58 нарушений законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в Кемеровской таможне.

Аэропорта им.Алексея Архиповича Леонова в Кемерове Администрация правительства Кемеровской области

Уточняется, что чаще всего нарушались установленные запреты и ограничения.

Так, выявлено 32 факта незаконного ввоза подкарантинной продукции животного и растительного происхождения. В общей сложности изъято около 100 кг товаров. Также таможенники пресекали правонарушения, связанные с недекларированием наличных денежных средств и превышением допустимого объёма алкоголя.