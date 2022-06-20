Воронеж, , 10:43 — REGNUM Мотоциклист погиб в Новоусманском районе Воронежской области вечером 19 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП 40.мвд.рф

Авария произошла около 19:40 на 529 километре автодороги М-4 «Дон». Предварительно установлено, что 29-летний мужчина, управляя мотоциклом Yamaha YZF-R1, двигаясь со стороны города Ростова на Дону в сторону города Москва, не справился с управлением. В результате мотоцикл перевернулся. Водитель скончался от травм на месте аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в Воронежской области в автоаварии пострадали 13-летний водитель мопеда и его 15-летняя пассажирка. Всего за сутки в регионе зарегистрировано 72 ДТП, травмы получили 10 человек, двое погибли.