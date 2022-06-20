Москва, , 10:42 — REGNUM В Совфеде видят угрозу суверенитета в ограничении Литвой транзита в Калининградскую область.

Андрей Клишас Council. gov. ru

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«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», — отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы.

В Госдуме уверены, что Россия найдет, чем ответить на незаконное решение одной из стран Прибалтики.

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