Москва, , 10:41 — REGNUM В ходе закрытой встречи с журналистами после своего выступления на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин заявил, что он подробно рассказал на пленарной сессии форума о ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины. Об этом 19 июня сообщил военный корреспондент Александр Сладков в ходе беседы с журналистом Андреем Карауловым, видеозапись которой выложена на сайте «Платформа» Андрея Караулова».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Сладкова, пришедший на закрытую встречу после своего выступления на ПМЭФ-2022 глава Российского государства предложил представителям СМИ встретиться с ним через 10 дней, так как у него была запланирована еще одна протокольная встреча на этот день.

«Разговор нешуточный, это я цитирую президента, он сказал, что я настолько всё рассказал на пленарном заседании… что сегодня какие-то детали повторять тут перед вами нет необходимости», — сказал Сладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики выпустили по двум районам Донецка восемь снарядов калибра 155 мм.