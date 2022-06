Варшава, , 10:40 — REGNUM Студия Fool’s Theory, основатели которой ранее работали над реализацией проекта «Ведьмак 3: Дикая охота», объединились с компанией Frostpunk 11 Bit, чтобы выпустить игру Project Vitriol. Об этом 20 июня сообщает портал PCGamesN.

Примечательно то, что глава Fool’s Theory Якуб Рокош, который ранее был дизайнером квестов во второй и третьей части «Ведьмака», назвал Project Vitriol «глубокой, морально неоднозначной повествовательной ролевой игрой», которая будет посвящена «эзотерической стороне реальности, той темной части мира», которую «большинство людей не видит и не подозревает о её существовании».

Геймдизайнер сообщил, что действие игры будет происходить в Варшаве начала XX века, в те времена, когда Польша находилась под властью Российской Империи. Разработчики выложили в Сеть тизер-трейлер.

Напомним, 1 декабря 2017 года Fool’s Theory выпустила Seven: The Days Long Gone — научно-фантастическую ролевую игру с открытым миром. Её релиз состоялся в сервисах Steam, GOG и Humble. Проект был номинирован на премию Game Audio Network Guild Awards в категории «Лучший альбом с оригинальным саундтреком».

