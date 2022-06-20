Донецк, 20 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 9:40 обстрелу подверглись Куйбышевский и Кировский районы города. По ним выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Киевский район Донецка.