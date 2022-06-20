Сеул, 20 июня 2022, 10:40 — REGNUM Первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи встретилась 17 июня с женой бывшего президента Мун Чжэ Ина Ким Чжон Сук. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей президента.
Сообщается, что встреча состоялась во время запланированного визита бывшей первой леди в Сеул.
Напомним, что экс-президент Мун Чжэ Ин и его супруга переехали в Янсан (~420 км к юго-востоку от Сеула) после того, как в мае текущего года закончился его пятилетний президентского срок.
Известно, что встреча с Ким Чжон Сук была последней в серии недавних встреч между Ким Гон Хи и бывшими первыми леди.
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