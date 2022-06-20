Мадрид, , 10:38 — REGNUM Генеральный секретарь Podemos и министр по социальным правам Ионе Беларра назвала итоги региональных выборов в Андалусии «плохой новостью для андалузского народа». Об этом она заявила в своём аккаунте в Twitter.

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Комментируя победу «Народной партии» (Partido Popular), она отметила, что «те, кто сокращает и приватизирует общественные услуги, продолжают править».

Беларра также выразила благодарность представителям Podemos, «которые упорно боролись за эту кампанию и будут продолжать защищать социальную, феминистскую и зеленую Андалусию».