Барнаул, 20 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Последствия мощного ливня в Барнауле обнародовали 20 июня в пресс-центре городской мэрии. За сутки в столице Алтайского края выпала почти месячная норма осадков — 43 мм (при месячной норме 47 мм).

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Помимо затопления нескольких участков проезжих частей дорог (пересечения ул. Попова и Павловского тракта до ул. Энтузиастов; на улице Малахова в районе остановки «Бия»), было зафиксировано падение деревьев на проезжую часть улиц Глушкова и Попова, а также падение веток деревьев. Все они были оперативно убраны дорожной службой.

Как сообщало ИА REGNUM, работники МБУ «Автодорстрой» накануне очищают проблемные участки ливневой канализации в Барнауле для ускорения спуска воды, так как ливневые колодцы с объемом выпавших осадков не справлялись.

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