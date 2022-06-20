Москва, 20 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы в адрес военного застройщика от «Промсвязьбанка», который является опорным банком России в сфере гособоронзаказа, поступил крупный финансовый иск — на более чем 19 млрд рублей. Исковое заявление к АО «Главное управление обустройства войск» пока судьей не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск от финансово-кредитной организации подан 17 июня 2022 года. Сумма претензий — 19 148 084 521,18 рубля. Детали и основания подачи искового заявления пока не сообщались.

Напомним, в апреле 2022 года ГУОВ обратилось с финансовыми претензиями к Минобороны РФ на общую сумму более 1,15 млрд рублей, которая фигурирует как долг по госконтрактам от 2015 года. Дело заслушают 21 июня 2022 года в закрытом заседании, так как министерство подало соответствующее ходатайство, сославшись «на необходимость сохранения служебной тайны в области обороны, а также на исполнение сторонами обязательств по неразглашению условий договоров».