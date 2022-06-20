Москва, , 10:37 — REGNUM Решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область абсолютно противоправное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

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«Абсолютно противоправное решение. Здесь Литва нарушит не только собственные обязательства, но и соглашения, заключённые по линии Евросоюза, и те же нормы ВТО», — подчеркнул Слуцкий.

Россия «обязательно найдёт адекватные меры реагирования» на этот транзитный беспредел, предупредил парламентарий.

«Какими они будут, думаю, определят профильные структуры», — уточнил Слуцкий.

Вильнюс в своём русофобском угаре теперь в авангарде разрушения международного права, констатировал парламентарий.

Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы.

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