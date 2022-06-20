Красноярск, 20 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края 21 июня ожидается жаркая погода. По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до +30 °С и выше. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС.

34.mchs.gov.ru Жара

В Туруханском районе, а также местами в центральных и южных районах Красноярского края прогнозируются грозы с порывами ветра 15-17 м/с.

В центральных районах края и в Эвенкии местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжает действовать особый противопожарный режим.

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