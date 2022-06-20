Донецк, 20 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 9:35 украинские боевики нанесли артиллерийский удар с позиций в населённом пункте Пески. По Киевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке приостановили хождение общественного транспорта из-за обстрелов.