Севастополь, , 10:34 — REGNUM Ещё 13 человек попали в ковидные стационары Севастополя за минувшие сутки, данные на утро 20 июня опубликовал департамент здравоохранения города. Накануне, 19 июня, сообщалось о госпитализации 18 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За тот же период выписаны 11 пациентов. В стационарах города из 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё занято 132 койки.

За последние сутки в Севастополе зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем накануне. Скончались ещё два пациента с COVID-19, им было 83 и 84 года.

В общей сложности в городе официально подтверждено 84 948 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 82 365 человек, жертвами инфекции стали 2 390 горожан.