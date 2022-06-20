Чебоксары, 20 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В столице Чувашии правоохранители заинтересовались записью в соцсетях, на которой водитель «Жигулей» перевозил пассажиров на крыше и капоте. Водителя привлекли к административной ответственности, а затем за совершение ДТП лишили водительских прав, сообщает УМВД по городу Чебоксары.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Столичные правоохранители изучили видеозапись, опубликованную в интернете: на ней запечатлено, как в микрорайоне Волжский в Чебоксарах водитель автомобиля «Лада Приора» перевозил на крыше и капоте молодых людей. Инцидент произошёл вечером 13 июня.

Личность владельца легковушки установили. По данным полиции, им оказался 20-летний мужчина, который признался в правонарушения и пояснил, что хотел снять видеоролик и опубликовать его в социальной сети. В отношении него составлены административные материалы за перевозку людей вне кабины и отсутствие страховки.

В УМВД отмечают, что утром 14 июня он же наехал на забор жилого дома в деревне Шанары Чебоксарского района и скрылся с места происшествия.

«Найден. Водительского удостоверения лишён», — говорят в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Чебоксарах устроили скандальный мотозаезд: оно привлекло участников дорожного движения тем, что на пассажирках были только стринги.

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