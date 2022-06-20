Москва, , 10:32 — REGNUM Ограничение транзита в Калининградскую область развязывает руки России и позволяет решать проблему любыми способами, считает член Совфеда Андрей Климов.

Калининград

«Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами», — рассуждает сенатор в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эти действия незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия.

К20-летию «Совместного заявления о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ» между Россией и Евросоюзом Литва решила в одностороннем порядке остановить почти ½ грузов, идущих по железной дороге через неё в калининградском направлении.

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Ранее член Совфеда Ольга Ковитиди предупредила, что «блокада» Калининградской области бумерангом ударит по странам Прибалтики.

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