Пенза, , 10:33 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 19 июня совершил чин великого освящения Спасского кафедрального собора в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Патриарх Кирилл на освящении Спасского кафедрального собора в Пензе Pnzreg.ru

После литургии патриарх отметил, что подвиг исповедников является ярким свидетельством стойкости и никакие гонения не смогли повлиять на православную веру, силы и могущество российского государства.

«И сегодня на этом самом месте — величественный кафедральный собор. И когда я переступил порог этого храма и осенил себя крёстным знамением, сказал: «Это Божье чудо!». И ведь таких чудес так много совершается на нашей земле. И разве это не доказательство того, что Бог есть», — обратился глава Русской православной церкви к верующим.

Патриарх Кирилл вручил митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму орден Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского II степени, губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко — орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

В дар Спасскому кафедральному собору Пензы глава РВЦ преподнес икону святителя Николая Чудотворца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, восстановление Спасского кафедрального собора в Пензе начали в 2010 году. Храм возводился на средства, собираемые всем миром. Возведенный собор может вместить до 5 тыс. прихожан.

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