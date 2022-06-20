Москва, 20 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Компания «Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме. Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов.

Gazprom.ru Экспорт газа

По его словам, на 20 июня объём поставок составит 41,7 млн кубометров.

«Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — сказал Куприянов, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, транзит через ГИС «Сохрановка» не ведётся с 11 мая.