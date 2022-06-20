Калуга, , 10:36 — REGNUM В рамках XXV Петербургского международного экономического форума 2022 года делегация Калужской области заключила 11 инвестиционных соглашений с общим объёмом инвестиций порядка 70 млрд рублей, что почти вдвое превышает результаты 2021 года. Об этом 20 июня говорилось на заседании областного правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме 2022 года Пресс-служба правительства Калужской области

В калужском регионе будет создано более 2,8 тыс. новых рабочих мест для производства лекарств, стройматериалов, мебели, в сфере логистики и в других отраслях экономики. В числе результатов Петербургского форума — победа калужан в Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА». Реализованный в Обнинске проект школы на 1144 места стал победителем в номинации «Лучший проект государственно-частного в сфере образования». Калужская область также заняла в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации седьмое место, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2021 годом.

«В заключительной части форума президент России озвучил шесть принципов долгосрочного развития страны. Это открытость, опора на предпринимательские свободы, ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика, социальная справедливость, опережающее развитие инфраструктуры и достижение технологического суверенитета. По сути, это руководство к активной работе на местах. И с учётом этих задач и параметров мы и должны планировать нашу дальнейшую работу», — отметил на заседании правительства области губернатор Владислав Шапша.

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