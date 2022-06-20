Калуга, 20 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В рамках XXV Петербургского международного экономического форума 2022 года делегация Калужской области заключила 11 инвестиционных соглашений с общим объёмом инвестиций порядка 70 млрд рублей, что почти вдвое превышает результаты 2021 года. Об этом 20 июня говорилось на заседании областного правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области На XXV Петербургском международном экономическом форуме 2022 года

В калужском регионе будет создано более 2,8 тыс. новых рабочих мест для производства лекарств, стройматериалов, мебели, в сфере логистики и в других отраслях экономики. В числе результатов Петербургского форума — победа калужан в Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА». Реализованный в Обнинске проект школы на 1144 места стал победителем в номинации «Лучший проект государственно-частного в сфере образования». Калужская область также заняла в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации седьмое место, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2021 годом.

«В заключительной части форума президент России озвучил шесть принципов долгосрочного развития страны. Это открытость, опора на предпринимательские свободы, ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика, социальная справедливость, опережающее развитие инфраструктуры и достижение технологического суверенитета. По сути, это руководство к активной работе на местах. И с учётом этих задач и параметров мы и должны планировать нашу дальнейшую работу», — отметил на заседании правительства области губернатор Владислав Шапша.