Москва, 20 июня 2022, 10:29 — REGNUM Власти России работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням 70—80 рублей за доллар, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
По его словам, соответствующий вопрос находится в поле ответственности ЦБ. Он выразил надежду на скорейшее возвращение рубля к оптимальному курсу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что волатильность рубля по отношению к мировым валютам может вырасти в ближайшем будущем.
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