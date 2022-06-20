Москва, 20 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Власти России работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням 70—80 рублей за доллар, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70—80 рублей за доллар», — сказал он в интервью Интерфаксу.

По его словам, соответствующий вопрос находится в поле ответственности ЦБ. Он выразил надежду на скорейшее возвращение рубля к оптимальному курсу.

«Мы здесь рассчитываем на совместную работу с ЦБ в интересах реализации тех задач, о которых я только что сказал», — резюмировал Белоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что волатильность рубля по отношению к мировым валютам может вырасти в ближайшем будущем.

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