Иркутск, 20 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев держит на контроле ход строительства Суворовского военного училища в Иркутске. О совещании стройплощадки он известил 20 июня в своем телеграм-канале.

Правительство Иркутской области Строительство Суворовского училища в Иркутске

Учебное заведение будет располагаться на базе бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища и рассчитано на 420 курсантов.

На объектах культурного наследия сейчас продолжаются противоаварийные фундаментные работы, проводится устройство наружных инженерных коммуникаций.

«1 сентября 2023 года мы должны открыть в Иркутске Суворовское училище. Планируем создать специальную рабочую группу в Правительстве области, чтобы оперативно реагировать на различные ситуации и мониторить ход работ», — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, первый транш в размере одного миллиарда рублей поступил из федерального бюджета на строительство Суворовского училища в августе 2021 года. Комплекс объектов на территории бывшего ИВВАИУ будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.

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