Ярославль, 20 июня 2022, 10:28 — REGNUM Скончался депутат муниципалитета Ярославля Андрей Золотовский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете.
Ему было 47 лет. По предварительным данным, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой. При этом, по словам коллег, о серьезных проблемах со здоровьем депутата ранее не было известно.
Золотовский являлся депутатом текущего и предыдущего созывов муниципалитета, избирался от «Единой России». Его место уже никто не займет — полномочия этого состава муниципалитета заканчиваются в сентябре.