Ярославль, 20 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Скончался депутат муниципалитета Ярославля Андрей Золотовский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете.

Мэрия Ярославля Андрей Золотовский

Ему было 47 лет. По предварительным данным, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой. При этом, по словам коллег, о серьезных проблемах со здоровьем депутата ранее не было известно.

Золотовский являлся депутатом текущего и предыдущего созывов муниципалитета, избирался от «Единой России». Его место уже никто не займет — полномочия этого состава муниципалитета заканчиваются в сентябре.