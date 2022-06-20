Уфа, , 10:29 — REGNUM Порядка 114% составил объем ввода жилья за пять месяцев текущего года в Башкирии. Об этом 20 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Строительство жилья Krd.ru

«У нас объем ввода жилья за январь-май включительно составил почти 114%. Что очень даже и не плохо», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» с января по апрель 2022 года было введено в эксплуатацию 1,04 млн квадратных метров жилья.