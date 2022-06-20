Воронеж, 20 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Двое подростков получили травмы в результате автоаварии в Семилукском районе Воронежской области вечером 19 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Двое подростков на мопеде получили травмы

Авария произошла около 21:20 на автодороге «Обход города Воронеж». Предварительно установлено, что 29-летний водитель автомобиля Лада 219 120, выполняя маневр разворота с правой обочины влево, столкнулся с мопедом Оrion Gryphon, которым управлял 13-летний мальчик.

В результате аварии водитель мопеда, а также его 15-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 72 ДТП, два человека погибли, десять — получили травмы.