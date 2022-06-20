Москва, , 10:24 — REGNUM В России рынок ипотечного кредитования будет постепенно восстанавливаться, хотя его рост уже не будет таким активным, как в 2020–2021 годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Елена Мешкова.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Зафиксированное в РФ падение объемов выдачи ипотечных кредитов весной 2022 года было ожидаемым, — сказала она. — На это повлияло несколько факторов. Прежде всего падение спроса на ипотеку. Действительно, в условиях роста ключевой ставки и, соответственно, резкой реакции на это рыночных процентных ставок жители РФ заняли выжидательную позицию и не спешили с ипотекой. При этом, конечно, оказала влияние и обеспокоенность домохозяйств о способности поддерживать свой уровень доходов в условиях масштабных экономических санкций. Все это происходило на фоне непонимания населением денежно-кредитной политики Банка России в этих условиях».

По ее словам, в непростых условиях оказались и сами коммерческие банки, которым тоже потребовалось время для того, чтобы скорректировать свою кредитную политику.

«После снижения процентных ставок по льготной ипотеке рынок ипотечного кредитования будет постепенно восстанавливаться, хотя прирост ипотеки в ближайшее время не будет таким активным, как в последние годы», — предположила Мешкова.

В свою очередь, доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко также отметил, что падение объёма ипотечных кредитов объясняется снижением спроса на кредитные продукты у населения (люди не готовы наращивать кредитный портфель), высокой ставкой по ипотеке и ростом цен на квартиры. В связи с этим он поддержал решение о необходимости снижения ставки по льготной ипотеке до 7%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова заявила, что в России можно ожидать постепенного восстановления объемов ипотечного кредитования.

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