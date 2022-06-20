Посёлок городского типа Прогресс, Амурская область, 20 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Амурчанку признали виновной в жестоком обращении с животным. Жительница посёлка Прогресс приговорена к одному году и трём месяцам заключения с отбыванием в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Winsker Щенок

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Женщина решила убить щенка, когда находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она нанесла ему травмы и покинула квартиру в надежде, что животное умрёт. Щенок выжил, ему оказали ветеринарную помощь.

Суд учёл то, что ранее женщина была осуждена за кражу, и назначил ей реальный срок с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, десять лет тюремного заключения получил за жестокое убийство щенка питбультерьера житель США Брендан Эванс. Он нанёс щенку по кличке Олли более 50 ножевых ранений и оставил животное в чемодане.