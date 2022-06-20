Кабул, , 10:23 — REGNUM Гулям Али Садеки, главный судья иранского осстана (провинции) Хорасан-Разави, объявил, что 20 июня в тюрьме Вакилабад в Мешхеде был приведен в исполнение смертный приговор Абдул Латифу Муради, напавшему на трех священнослужителей, передает Afintl.

5 апреля Абдул Латиф Муради в храме восьмого шиитского имама напал на трех священнослужителей, убив двоих из них и тяжело ранив третьего.

По сообщению информационного агентства Исламской Республики, Гулям Али Садек 20 июня заявил, что «смертный приговор Абдул ЛатифуМуради был приведен в исполнение сегодня утром в присутствии группы граждан и должностных лиц в тюрьме Вакилабад в Мешхеде».

Садеки подчеркнул, что все «юридические и религиозные формальности» по этому делу были полностью соблюдены, и дело рассмотрено в течение 77 дней с момента совершения преступления.