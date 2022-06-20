Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков рассказал корреспонденту ИА REGNUM, почему так высок сейчас интерес президентской платформы «Россия — страна возможностей» к арктическим регионам.

АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков

ИА REGNUM: Антон, почти все Ваши выступления на ПМЭФ в этом году так или иначе связаны с Арктикой. В чем причина такого решения?

Антон Сериков: Наша программа на форуме этого года охватывает широкий круг вопросов. Мы интересуемся всеми регионами. В том числе, у нас есть много тем для обсуждения с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики и различными образовательными учреждениями региона. Мы были соорганизаторами молодежного Арктического форума и готовили отдельную программу на деловой Арктический форум, но в этом году эти мероприятия перенеслись. Самые знаковые дискуссии состоялись на площадке ПМЭФ. Наши Арктические регионы очень заинтересованы в работе с кадрами. На любом мероприятии, на любых встречах они говорят о борьбе за кадры, о их подготовке и привлечении любым возможными способами молодых специалистов. А так как АНО «Россия — страна возможностей» занимается в первую очередь образовательными программами, поиском и оценкой кадров, наш интерес взаимен.

Некоторое время назад, проанализировав региональную карту нашей страны, мы обнаружили, что очные мероприятия президентской платформы были организованы очень неравномерно. В основном, мы поводили мероприятия в крупных центральных городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Владивосток, Екатеринбург. Можно сказать, что большое количество территорий было ущемлено в части проведения наших очных мероприятий, которые одновременно являются и образовательными, и кадровыми событиями. Больше года назад мы приняли для себя стратегию освоения новых территорий, в том числе и арктических. За это время мы организовали мероприятия в Мурманске, в Архангельске, в Салехарде, Сургуте и Ханты-Мансийске, в Республике Якутия и Карелии. Это были очные мероприятия конкурсов «Флагманы образования», «Мастера гостеприимства», «ТопБЛОГ», «Студент года» и новые партнерские проекты. Нам важно было запустить «кадровую активность» на этих территориях. И это получилось. Следующим этапом стало открытие Центров оценки компетенций в различных вузах этих регионов. Если говорить об арктических территориях конкретно — это центры в Архангельске и в Якутске. В этом году одним из пилотных регионов в подборе и оценке кадров стал Ямало-Ненецкий Автономный округ.

Губернатор ЯНАО подписал соглашение с платформой «Россия — страна возможностей», и мы для них сейчас отбираем стажеров на позиции, в которых заинтересованы работодатели региона — и региональные власти, и крупные предприятия региона. Мы оцениваем молодых людей с высоким кадровым потенциалом в различных регионах и предлагаем им попробовать себя в стажировках на Ямале. Приезд и проживание молодых людей берут на себя потенциальные работодатели. Мы думаем, что опыт этого проекта удастся экстраполировать на другие регионы.

ИА REGNUM: В орбиту Вашего внимания в этом случае проходят ребята, которые прошли конкурсы платформы «Россия — страна возможностей»?

Антон Сериков: Нет, те, кто прошли через центры оценки компетенций. В том то и дело, что это новая аудитория для нас, которую до сегодняшнего дня не охватывали наши конкурсы.

ИА REGNUM: А как «показаться» в Центре оценки компетенций?

Антон Сериков: У нас есть 50 центров в 50-ти пилотных вузах. Список их можно посмотреть здесь.

ИА REGNUM: Планируется ли отдельный проект на арктическую тематику на президентской платформе «Россия — страна возможностей»?

Антон Сериков: До этого все наши конкурсы были сформированы по профессиональному принципу — мы искали лучших IT-шников, учителей, работников сферы гостеприимства. Но есть одна из идей, которую мы сейчас прорабатываем — попробовать организовать конкурсы под конкретные территории, в которых мы помогли бы решить кадровые задачи регионам.

ИА REGNUM: Как арктические регионы будут представлены в проектах «Больше, чем путешествие» и «Больше, чем работа»?

Антон Сериков: Я должен сказать, что арктические регионы — одни из самых популярных с точки зрения маршрутов проекта «Больше, чем путешествие». Если посмотреть маршруты, которые выбирают молодые люди — это в первую очередь Арктика и Дальний Восток. Ребята хотят посмотреть страну, они хотят поехать в такие путешествия, которые они не смогут устроить сами себе — тяжело представить, что молодой человек сможет сам себе организовать путешествие в Якутию, на Сахалин или на Камчатку. А в проекте «Больше, чем путешествие» они могут воспользоваться такой возможностью. Примерно то же самое мы прогнозируем в проекте «Больше, чем работа» — в нем ребята смогут себя попробовать в тех регионах, в которых раньше не бывали и которые для них, в известном смысле, «экзотика».