Иркутск, 20 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Более 83% лесных пожаров в Иркутской области, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона, ликвидировано в первые сутки с момента обнаружения, сообщил министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин. Его слова 20 июня цитирует телеграмм-канал правительства региона.

МЧС Лесные пожары в Иркутской области

«Сейчас на севере области установились высокие классы пожарной опасности. Мы вовремя направили туда свободные силы и средства наших лесопожарных формирований, привлекли пожарных-десантников федерального резерва. Не смотря на сложные погодные условия, удаленность и труднодоступность большинства очагов возгорания, мы интенсивно работаем по их ликвидации, ведем плотный авиамониторинг», — подчеркнул Владимир Читоркин.

На утро 20 июня в лесном фонде в Иркутской области действовало шесть лесных пожаров на площади 1743 га.

За минувшие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на площади 44 га: два — в Усть-Кутском районе, по одному — Киренском и Усть-Илимском районах. Полностью локализовано пять очагов на площади 1144 га: два - Киренском районе, по одному - в Качугском, Нижнеудинском и Усть-Кутском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 19 июня в лесном фонде в Иркутской области действало четыре лесных пожара на площади 378 га.

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