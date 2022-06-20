Москва, , 10:22 — REGNUM Недопустимое поведение Литвы, ограничившей транзит в Калининградскую область, ставит под удар НАТО, считает член Совфеда Андрей Климов.

Андрей Климов Duma.gov.ru

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"Что же до НАТО, то и туда Литву взяли в 2004 с учётом проблемы калининградского транзита. Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ», — указал Климов в телеграм-канале.

По его мнению, начало блокады «можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите».

Сенатор обратил внимание на то, что к 20-летию «Совместного заявления о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ» между Россией и Евросоюзом Литва решила в одностороннем порядке остановить почти ½ грузов, идущих по железной дороге через неё в калининградском направлении.

«Тем самым Вильнюс «выбил стул», на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС. А Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что эти действия незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия.

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