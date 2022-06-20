Париж, , 10:21 — REGNUM Политическая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 89 мест в парламенте по итогу второго тура выборов в законодательные органы, передает BFM TV.

Марин Ле Пен European Parliament

С рекордным количеством депутатов «Национальное объединение» получит не только доступ к дополнительным финансовым средствам, но и гораздо большее влияние. Депутаты смогут пользоваться значительным количеством времени для выступлений, а также сессиями для обсуждения законодательных предложений.

Это историческое событие для партии, которая с 1986 года так и не смогла сформировать группу в Национальной ассамблее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам второго тура парламентских выборов во Франции коалиция президента Эммануэля Макрона получила 247 мест в парламенте.

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