Брянск, 20 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз пригласил в регион президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

Богомаз считает, что Макрону, Шольцу и другим западным лидерам нужно посмотреть на пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, а также на разрушения, которым подверглись населённые пункты региона.

Брянская область расположена на границе с Украиной и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.