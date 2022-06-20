Грозный, , 10:20 — REGNUM В Чечне обновили автопарк общественного транспорта. В республике закуплены 33 новых микроавтобуса для перевозок на городских и сельских маршрутах, сообщили 20 июня в министерстве транспорта и связи региона.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сегодня Грозный прибыло 33 единицы новых микроавтобусов ГАЗель NEXT и ГАЗель CITY. Они приобретены в рамках исполнения поручения главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова по привлечению инвестиций в транспортную сферу», — написал министр транспорта Рамзан Черхигов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с начала 2022 года в Чечне вышли на маршруту свыше 50 единиц пассажирского транспорта. Благодаря этому стало возможным заменить на маршрутах общественного транспорта старую технику на новую. Обновление автобусного парка продолжится и в дальнейшем, отметил министр, так как старый транспорт не безопасен для пассажиров.