Грозный, 20 июня 2022, 10:20 — REGNUM В Чечне обновили автопарк общественного транспорта. В республике закуплены 33 новых микроавтобуса для перевозок на городских и сельских маршрутах, сообщили 20 июня в министерстве транспорта и связи региона.
Он отметил, что с начала 2022 года в Чечне вышли на маршруту свыше 50 единиц пассажирского транспорта. Благодаря этому стало возможным заменить на маршрутах общественного транспорта старую технику на новую. Обновление автобусного парка продолжится и в дальнейшем, отметил министр, так как старый транспорт не безопасен для пассажиров.